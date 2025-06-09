Devises / NUWE
NUWE: Nuwellis Inc
3.54 USD 0.24 (6.35%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NUWE a changé de -6.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.54 et à un maximum de 3.88.
Suivez la dynamique Nuwellis Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NUWE Nouvelles
- Nuwellis receives patent for hemolysis detection in blood filtration systems
- NIH grants $3 million to advance Nuwellis’ pediatric kidney therapy device
- Nuwellis to launch 24-hour Aquadex therapy circuit this fall
- Nuwellis receives FDA clearance for new size of dual lumen catheter
- Nuwellis receives FDA clearance for new catheter size
- Nuwellis signs LOI to acquire kidney monitoring firm Rendiatech
- Nuwellis, Inc. (NUWE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nuwellis exits international operations to focus on U.S. market growth
- Nuwellis shareholders approve stock increase and reverse split at special meeting
- Nuwellis regains Nasdaq compliance as minimum bid price requirement met
- Nuwellis regains Nasdaq compliance, avoids delisting hearing
- Nuwellis stock falls after company terminates REVERSE-HF clinical trial
- Nuwellis (NUWE) Stock Skyrockets On New Patent: What's Going On? - Nuwellis (NASDAQ:NUWE)
- Nuwellis stock surges after securing key fluid management patent
- Nuwellis receives patent for improved blood filtering technology
- Nuwellis appoints John Erb as permanent CEO, ending interim role
- Nuwellis Announces Closing of $5.0 Million Underwritten Public Offering Including Full Exercise of Overallotment Option
Range quotidien
3.54 3.88
Range Annuel
0.19 25.95
- Clôture Précédente
- 3.78
- Ouverture
- 3.70
- Bid
- 3.54
- Ask
- 3.84
- Plus Bas
- 3.54
- Plus Haut
- 3.88
- Volume
- 258
- Changement quotidien
- -6.35%
- Changement Mensuel
- -30.59%
- Changement à 6 Mois
- 272.63%
- Changement Annuel
- 178.74%
20 septembre, samedi