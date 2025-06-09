통화 / NUWE
NUWE: Nuwellis Inc
3.54 USD 0.24 (6.35%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NUWE 환율이 오늘 -6.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.54이고 고가는 3.88이었습니다.
Nuwellis Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NUWE News
- 뉴웰리스, 혈액 여과 내 용혈 센서 기술 미국 특허 취득
- Nuwellis receives patent for hemolysis detection in blood filtration systems
- NIH grants $3 million to advance Nuwellis’ pediatric kidney therapy device
- Nuwellis to launch 24-hour Aquadex therapy circuit this fall
- Nuwellis receives FDA clearance for new size of dual lumen catheter
- Nuwellis receives FDA clearance for new catheter size
- Nuwellis signs LOI to acquire kidney monitoring firm Rendiatech
- Nuwellis, Inc. (NUWE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nuwellis exits international operations to focus on U.S. market growth
- Nuwellis shareholders approve stock increase and reverse split at special meeting
- Nuwellis regains Nasdaq compliance as minimum bid price requirement met
- Nuwellis regains Nasdaq compliance, avoids delisting hearing
- Nuwellis stock falls after company terminates REVERSE-HF clinical trial
- Nuwellis (NUWE) Stock Skyrockets On New Patent: What's Going On? - Nuwellis (NASDAQ:NUWE)
- Nuwellis stock surges after securing key fluid management patent
- Nuwellis receives patent for improved blood filtering technology
- Nuwellis appoints John Erb as permanent CEO, ending interim role
- Nuwellis Announces Closing of $5.0 Million Underwritten Public Offering Including Full Exercise of Overallotment Option
일일 변동 비율
3.54 3.88
년간 변동
0.19 25.95
- 이전 종가
- 3.78
- 시가
- 3.70
- Bid
- 3.54
- Ask
- 3.84
- 저가
- 3.54
- 고가
- 3.88
- 볼륨
- 258
- 일일 변동
- -6.35%
- 월 변동
- -30.59%
- 6개월 변동
- 272.63%
- 년간 변동율
- 178.74%
20 9월, 토요일