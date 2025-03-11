КотировкиРазделы
Валюты / NATR
Назад в Рынок акций США

NATR: Nature's Sunshine Products Inc

16.84 USD 0.17 (1.00%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NATR за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.73, а максимальная — 17.09.

Следите за динамикой Nature's Sunshine Products Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NATR

Дневной диапазон
16.73 17.09
Годовой диапазон
11.01 18.06
Предыдущее закрытие
17.01
Open
16.98
Bid
16.84
Ask
17.14
Low
16.73
High
17.09
Объем
194
Дневное изменение
-1.00%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
33.33%
Годовое изменение
24.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.