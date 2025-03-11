Валюты / NATR
NATR: Nature's Sunshine Products Inc
16.84 USD 0.17 (1.00%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NATR за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.73, а максимальная — 17.09.
Следите за динамикой Nature's Sunshine Products Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
16.73 17.09
Годовой диапазон
11.01 18.06
- Предыдущее закрытие
- 17.01
- Open
- 16.98
- Bid
- 16.84
- Ask
- 17.14
- Low
- 16.73
- High
- 17.09
- Объем
- 194
- Дневное изменение
- -1.00%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- 33.33%
- Годовое изменение
- 24.74%
