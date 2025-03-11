货币 / NATR
NATR: Nature's Sunshine Products Inc
16.84 USD 0.17 (1.00%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NATR汇率已更改-1.00%。当日，交易品种以低点16.73和高点17.09进行交易。
关注Nature's Sunshine Products Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NATR新闻
- Nature's Sunshine: Premium Valuation Without Moats, Sell (NASDAQ:NATR)
- Has ELF Beauty Turned A Corner? Shares Popped 12% Today On Analyst Upgrade; Hits 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Nature's Sunshine (NATR) Q2 EPS Up 400%
- Nature’s Sunshine Q2 2025 slides: Net income soars 295% despite operating challenges
- Natures Sunshine earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Nature’s Sunshine to acquire full ownership of China joint ventures after Fosun Pharma stake sale
- Nature’s Sunshine Products price target raised to $20 by DA Davidson
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Fosun Pharma sells $32.7 million in Natures Sunshine (NATR)
- Nature’s Sunshine announces secondary offering of 2.8 million shares
- Nature’s Sunshine announces secondary offering of up to 2.85M shares
- NATURE’S SUNSHINE stock rating affirmed at DA Davidson
- Nature’s Sunshine Renews Scholarship Fund with Eccles School of Business
- DA Davidson reaffirms buy rating on Nature’s Sunshine stock
- Suspected chemical blast at Iran’s Bandar Abbas kills 4, injures hundreds
- Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
16.73 17.09
年范围
11.01 18.06
- 前一天收盘价
- 17.01
- 开盘价
- 16.98
- 卖价
- 16.84
- 买价
- 17.14
- 最低价
- 16.73
- 最高价
- 17.09
- 交易量
- 194
- 日变化
- -1.00%
- 月变化
- 0.30%
- 6个月变化
- 33.33%
- 年变化
- 24.74%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值