Divisas / NATR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NATR: Nature's Sunshine Products Inc
16.17 USD 0.58 (3.46%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NATR de hoy ha cambiado un -3.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.10, mientras que el máximo ha alcanzado 16.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nature's Sunshine Products Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NATR News
- Nature's Sunshine: Premium Valuation Without Moats, Sell (NASDAQ:NATR)
- Has ELF Beauty Turned A Corner? Shares Popped 12% Today On Analyst Upgrade; Hits 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Nature's Sunshine (NATR) Q2 EPS Up 400%
- Nature’s Sunshine Q2 2025 slides: Net income soars 295% despite operating challenges
- Natures Sunshine earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Nature’s Sunshine to acquire full ownership of China joint ventures after Fosun Pharma stake sale
- Nature’s Sunshine Products price target raised to $20 by DA Davidson
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Fosun Pharma sells $32.7 million in Natures Sunshine (NATR)
- Nature’s Sunshine announces secondary offering of 2.8 million shares
- Nature’s Sunshine announces secondary offering of up to 2.85M shares
- NATURE’S SUNSHINE stock rating affirmed at DA Davidson
- Nature’s Sunshine Renews Scholarship Fund with Eccles School of Business
- DA Davidson reaffirms buy rating on Nature’s Sunshine stock
- Suspected chemical blast at Iran’s Bandar Abbas kills 4, injures hundreds
- Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
16.10 16.86
Rango anual
11.01 18.06
- Cierres anteriores
- 16.75
- Open
- 16.75
- Bid
- 16.17
- Ask
- 16.47
- Low
- 16.10
- High
- 16.86
- Volumen
- 387
- Cambio diario
- -3.46%
- Cambio mensual
- -3.69%
- Cambio a 6 meses
- 28.03%
- Cambio anual
- 19.78%
21 septiembre, domingo