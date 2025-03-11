CotizacionesSecciones
NATR
NATR: Nature's Sunshine Products Inc

16.17 USD 0.58 (3.46%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NATR de hoy ha cambiado un -3.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.10, mientras que el máximo ha alcanzado 16.86.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Nature's Sunshine Products Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
16.10 16.86
Rango anual
11.01 18.06
Cierres anteriores
16.75
Open
16.75
Bid
16.17
Ask
16.47
Low
16.10
High
16.86
Volumen
387
Cambio diario
-3.46%
Cambio mensual
-3.69%
Cambio a 6 meses
28.03%
Cambio anual
19.78%
21 septiembre, domingo