NATR: Nature's Sunshine Products Inc
16.49 USD 0.26 (1.55%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NATR hat sich für heute um -1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.45 bis zu einem Hoch von 16.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nature's Sunshine Products Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
16.45 16.86
Jahresspanne
11.01 18.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.75
- Eröffnung
- 16.75
- Bid
- 16.49
- Ask
- 16.79
- Tief
- 16.45
- Hoch
- 16.86
- Volumen
- 120
- Tagesänderung
- -1.55%
- Monatsänderung
- -1.79%
- 6-Monatsänderung
- 30.56%
- Jahresänderung
- 22.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K