Dövizler / NATR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NATR: Nature's Sunshine Products Inc
16.17 USD 0.58 (3.46%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NATR fiyatı bugün -3.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.10 ve Yüksek fiyatı olarak 16.86 aralığında işlem gördü.
Nature's Sunshine Products Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NATR haberleri
- Nature's Sunshine: Premium Valuation Without Moats, Sell (NASDAQ:NATR)
- Has ELF Beauty Turned A Corner? Shares Popped 12% Today On Analyst Upgrade; Hits 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Nature's Sunshine (NATR) Q2 EPS Up 400%
- Nature’s Sunshine Q2 2025 slides: Net income soars 295% despite operating challenges
- Natures Sunshine earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Nature’s Sunshine to acquire full ownership of China joint ventures after Fosun Pharma stake sale
- Nature’s Sunshine Products price target raised to $20 by DA Davidson
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Fosun Pharma sells $32.7 million in Natures Sunshine (NATR)
- Nature’s Sunshine announces secondary offering of 2.8 million shares
- Nature’s Sunshine announces secondary offering of up to 2.85M shares
- NATURE’S SUNSHINE stock rating affirmed at DA Davidson
- Nature’s Sunshine Renews Scholarship Fund with Eccles School of Business
- DA Davidson reaffirms buy rating on Nature’s Sunshine stock
- Suspected chemical blast at Iran’s Bandar Abbas kills 4, injures hundreds
- Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
16.10 16.86
Yıllık aralık
11.01 18.06
- Önceki kapanış
- 16.75
- Açılış
- 16.75
- Satış
- 16.17
- Alış
- 16.47
- Düşük
- 16.10
- Yüksek
- 16.86
- Hacim
- 387
- Günlük değişim
- -3.46%
- Aylık değişim
- -3.69%
- 6 aylık değişim
- 28.03%
- Yıllık değişim
- 19.78%
21 Eylül, Pazar