MYNZ: Mainz Biomed N.V
1.62 USD 0.04 (2.53%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MYNZ за сегодня изменился на 2.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.56, а максимальная — 1.65.
Следите за динамикой Mainz Biomed N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MYNZ
- Mainz Biomed’s colorectal cancer test receives Swiss regulatory approval
- Mainz Biomed Secures Public Funding to Advance Innovative Pancreatic Cancer Screening Test
- Mainz Biomed Announces Pricing of $4.0 Million Follow-On Offering of Ordinary Shares and Warrants
- Mainz Biomed stock plunges to 52-week low of $2.18 amid market challenges
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Mainz Biomed to update on CRC screening study by end of summer
- Mainz Biomed Narrows Its Losses, Grows Revenue For Full Year 2024 - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), Mainz Biomed (NASDAQ:MYNZ)
- Mainz BioMed's Trial To Bring Critical Early Cancer Detection One Step Closer - Mainz Biomed (NASDAQ:MYNZ)
- This Analog Devices Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Align Tech (NASDAQ:ALGN)
Дневной диапазон
1.56 1.65
Годовой диапазон
1.30 16.40
- Предыдущее закрытие
- 1.58
- Open
- 1.60
- Bid
- 1.62
- Ask
- 1.92
- Low
- 1.56
- High
- 1.65
- Объем
- 75
- Дневное изменение
- 2.53%
- Месячное изменение
- -5.81%
- 6-месячное изменение
- -50.76%
- Годовое изменение
- -83.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.