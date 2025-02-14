Valute / MYNZ
MYNZ: Mainz Biomed N.V
1.61 USD 0.04 (2.42%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MYNZ ha avuto una variazione del -2.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.57 e ad un massimo di 1.66.
Segui le dinamiche di Mainz Biomed N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MYNZ News
- Mainz Biomed’s colorectal cancer test receives Swiss regulatory approval
- Mainz Biomed Secures Public Funding to Advance Innovative Pancreatic Cancer Screening Test
- Mainz Biomed Announces Pricing of $4.0 Million Follow-On Offering of Ordinary Shares and Warrants
- Mainz Biomed stock plunges to 52-week low of $2.18 amid market challenges
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Mainz Biomed to update on CRC screening study by end of summer
- Mainz Biomed Narrows Its Losses, Grows Revenue For Full Year 2024 - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), Mainz Biomed (NASDAQ:MYNZ)
- Mainz BioMed's Trial To Bring Critical Early Cancer Detection One Step Closer - Mainz Biomed (NASDAQ:MYNZ)
- This Analog Devices Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Align Tech (NASDAQ:ALGN)
Intervallo Giornaliero
1.57 1.66
Intervallo Annuale
1.30 16.40
- Chiusura Precedente
- 1.65
- Apertura
- 1.66
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- Minimo
- 1.57
- Massimo
- 1.66
- Volume
- 52
- Variazione giornaliera
- -2.42%
- Variazione Mensile
- -6.40%
- Variazione Semestrale
- -51.06%
- Variazione Annuale
- -83.90%
21 settembre, domenica