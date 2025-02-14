QuotazioniSezioni
MYNZ: Mainz Biomed N.V

1.61 USD 0.04 (2.42%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MYNZ ha avuto una variazione del -2.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.57 e ad un massimo di 1.66.

Segui le dinamiche di Mainz Biomed N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.57 1.66
Intervallo Annuale
1.30 16.40
Chiusura Precedente
1.65
Apertura
1.66
Bid
1.61
Ask
1.91
Minimo
1.57
Massimo
1.66
Volume
52
Variazione giornaliera
-2.42%
Variazione Mensile
-6.40%
Variazione Semestrale
-51.06%
Variazione Annuale
-83.90%
