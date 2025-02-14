Devises / MYNZ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MYNZ: Mainz Biomed N.V
1.61 USD 0.04 (2.42%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MYNZ a changé de -2.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.57 et à un maximum de 1.66.
Suivez la dynamique Mainz Biomed N.V. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MYNZ Nouvelles
- Mainz Biomed’s colorectal cancer test receives Swiss regulatory approval
- Mainz Biomed Secures Public Funding to Advance Innovative Pancreatic Cancer Screening Test
- Mainz Biomed Announces Pricing of $4.0 Million Follow-On Offering of Ordinary Shares and Warrants
- Mainz Biomed stock plunges to 52-week low of $2.18 amid market challenges
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Mainz Biomed to update on CRC screening study by end of summer
- Mainz Biomed Narrows Its Losses, Grows Revenue For Full Year 2024 - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), Mainz Biomed (NASDAQ:MYNZ)
- Mainz BioMed's Trial To Bring Critical Early Cancer Detection One Step Closer - Mainz Biomed (NASDAQ:MYNZ)
- This Analog Devices Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Align Tech (NASDAQ:ALGN)
Range quotidien
1.57 1.66
Range Annuel
1.30 16.40
- Clôture Précédente
- 1.65
- Ouverture
- 1.66
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- Plus Bas
- 1.57
- Plus Haut
- 1.66
- Volume
- 52
- Changement quotidien
- -2.42%
- Changement Mensuel
- -6.40%
- Changement à 6 Mois
- -51.06%
- Changement Annuel
- -83.90%
20 septembre, samedi