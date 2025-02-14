Dövizler / MYNZ
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MYNZ: Mainz Biomed N.V
1.61 USD 0.04 (2.42%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MYNZ fiyatı bugün -2.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.57 ve Yüksek fiyatı olarak 1.66 aralığında işlem gördü.
Mainz Biomed N.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MYNZ haberleri
- Mainz Biomed’s colorectal cancer test receives Swiss regulatory approval
- Mainz Biomed Secures Public Funding to Advance Innovative Pancreatic Cancer Screening Test
- Mainz Biomed Announces Pricing of $4.0 Million Follow-On Offering of Ordinary Shares and Warrants
- Mainz Biomed stock plunges to 52-week low of $2.18 amid market challenges
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Mainz Biomed to update on CRC screening study by end of summer
- Mainz Biomed Narrows Its Losses, Grows Revenue For Full Year 2024 - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), Mainz Biomed (NASDAQ:MYNZ)
- Mainz BioMed's Trial To Bring Critical Early Cancer Detection One Step Closer - Mainz Biomed (NASDAQ:MYNZ)
- This Analog Devices Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Align Tech (NASDAQ:ALGN)
Günlük aralık
1.57 1.66
Yıllık aralık
1.30 16.40
- Önceki kapanış
- 1.65
- Açılış
- 1.66
- Satış
- 1.61
- Alış
- 1.91
- Düşük
- 1.57
- Yüksek
- 1.66
- Hacim
- 52
- Günlük değişim
- -2.42%
- Aylık değişim
- -6.40%
- 6 aylık değişim
- -51.06%
- Yıllık değişim
- -83.90%
21 Eylül, Pazar