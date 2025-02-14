货币 / MYNZ
MYNZ: Mainz Biomed N.V
1.60 USD 0.02 (1.23%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MYNZ汇率已更改-1.23%。当日，交易品种以低点1.58和高点1.65进行交易。
关注Mainz Biomed N.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MYNZ新闻
- Mainz Biomed’s colorectal cancer test receives Swiss regulatory approval
- Mainz Biomed Secures Public Funding to Advance Innovative Pancreatic Cancer Screening Test
- Mainz Biomed Announces Pricing of $4.0 Million Follow-On Offering of Ordinary Shares and Warrants
- Mainz Biomed stock plunges to 52-week low of $2.18 amid market challenges
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Mainz Biomed to update on CRC screening study by end of summer
- Mainz Biomed Narrows Its Losses, Grows Revenue For Full Year 2024 - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), Mainz Biomed (NASDAQ:MYNZ)
- Mainz BioMed's Trial To Bring Critical Early Cancer Detection One Step Closer - Mainz Biomed (NASDAQ:MYNZ)
- This Analog Devices Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Align Tech (NASDAQ:ALGN)
日范围
1.58 1.65
年范围
1.30 16.40
- 前一天收盘价
- 1.62
- 开盘价
- 1.62
- 卖价
- 1.60
- 买价
- 1.90
- 最低价
- 1.58
- 最高价
- 1.65
- 交易量
- 38
- 日变化
- -1.23%
- 月变化
- -6.98%
- 6个月变化
- -51.37%
- 年变化
- -84.00%
