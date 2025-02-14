通貨 / MYNZ
MYNZ: Mainz Biomed N.V
1.65 USD 0.05 (3.12%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MYNZの今日の為替レートは、3.12%変化しました。日中、通貨は1あたり1.60の安値と1.68の高値で取引されました。
Mainz Biomed N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MYNZ News
- Mainz Biomed’s colorectal cancer test receives Swiss regulatory approval
- Mainz Biomed Secures Public Funding to Advance Innovative Pancreatic Cancer Screening Test
- Mainz Biomed Announces Pricing of $4.0 Million Follow-On Offering of Ordinary Shares and Warrants
- Mainz Biomed stock plunges to 52-week low of $2.18 amid market challenges
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Mainz Biomed to update on CRC screening study by end of summer
- Mainz Biomed Narrows Its Losses, Grows Revenue For Full Year 2024 - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), Mainz Biomed (NASDAQ:MYNZ)
- Mainz BioMed's Trial To Bring Critical Early Cancer Detection One Step Closer - Mainz Biomed (NASDAQ:MYNZ)
- This Analog Devices Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Align Tech (NASDAQ:ALGN)
1日のレンジ
1.60 1.68
1年のレンジ
1.30 16.40
- 以前の終値
- 1.60
- 始値
- 1.67
- 買値
- 1.65
- 買値
- 1.95
- 安値
- 1.60
- 高値
- 1.68
- 出来高
- 86
- 1日の変化
- 3.12%
- 1ヶ月の変化
- -4.07%
- 6ヶ月の変化
- -49.85%
- 1年の変化
- -83.50%
