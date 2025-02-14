Divisas / MYNZ
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MYNZ: Mainz Biomed N.V
1.60 USD 0.02 (1.23%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MYNZ de hoy ha cambiado un -1.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.58, mientras que el máximo ha alcanzado 1.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mainz Biomed N.V. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MYNZ News
- Mainz Biomed’s colorectal cancer test receives Swiss regulatory approval
- Mainz Biomed Secures Public Funding to Advance Innovative Pancreatic Cancer Screening Test
- Mainz Biomed Announces Pricing of $4.0 Million Follow-On Offering of Ordinary Shares and Warrants
- Mainz Biomed stock plunges to 52-week low of $2.18 amid market challenges
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Mainz Biomed to update on CRC screening study by end of summer
- Mainz Biomed Narrows Its Losses, Grows Revenue For Full Year 2024 - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), Mainz Biomed (NASDAQ:MYNZ)
- Mainz BioMed's Trial To Bring Critical Early Cancer Detection One Step Closer - Mainz Biomed (NASDAQ:MYNZ)
- This Analog Devices Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Align Tech (NASDAQ:ALGN)
Rango diario
1.58 1.65
Rango anual
1.30 16.40
- Cierres anteriores
- 1.62
- Open
- 1.60
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Low
- 1.58
- High
- 1.65
- Volumen
- 60
- Cambio diario
- -1.23%
- Cambio mensual
- -6.98%
- Cambio a 6 meses
- -51.37%
- Cambio anual
- -84.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B