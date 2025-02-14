통화 / MYNZ
MYNZ: Mainz Biomed N.V
1.61 USD 0.04 (2.42%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MYNZ 환율이 오늘 -2.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.57이고 고가는 1.66이었습니다.
Mainz Biomed N.V 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Mainz Biomed’s colorectal cancer test receives Swiss regulatory approval
- Mainz Biomed Secures Public Funding to Advance Innovative Pancreatic Cancer Screening Test
- Mainz Biomed Announces Pricing of $4.0 Million Follow-On Offering of Ordinary Shares and Warrants
- Mainz Biomed stock plunges to 52-week low of $2.18 amid market challenges
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Mainz Biomed to update on CRC screening study by end of summer
- Mainz Biomed Narrows Its Losses, Grows Revenue For Full Year 2024 - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), Mainz Biomed (NASDAQ:MYNZ)
- Mainz BioMed's Trial To Bring Critical Early Cancer Detection One Step Closer - Mainz Biomed (NASDAQ:MYNZ)
- This Analog Devices Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Align Tech (NASDAQ:ALGN)
일일 변동 비율
1.57 1.66
년간 변동
1.30 16.40
- 이전 종가
- 1.65
- 시가
- 1.66
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- 저가
- 1.57
- 고가
- 1.66
- 볼륨
- 52
- 일일 변동
- -2.42%
- 월 변동
- -6.40%
- 6개월 변동
- -51.06%
- 년간 변동율
- -83.90%
20 9월, 토요일