MRC: MRC Global Inc
14.54 USD 0.06 (0.41%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MRC за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.40, а максимальная — 14.61.
Следите за динамикой MRC Global Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MRC
- MRC Global (MRC) Q2 Revenue Rises 12%
- MRC Global Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Decrease Y/Y
- MRC Global Q2 2025 slides: Revenue jumps 12%, announces DNOW combination
- MRC Global (MRC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- DNOW Q2 2025 presentation: Sequential growth amid merger with MRC Global
- MRC Global earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Mueller Water Products (MWA) Misses Q3 Earnings Estimates
- Zacks.com featured highlights include AZZ, Plains GP, DMC Global, MRC Global and The Greenbrier Companies
- 5 Value Stocks With Exciting EV-to-EBITDA Ratios to Snap Up Now
- Despite Fast-paced Momentum, MRC (MRC) Is Still a Bargain Stock
- MRC (MRC) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Now Inc stock price target lowered to $18 by Stifel on oil sector concerns
- NYLI WMC Small Companies Fund Q1 2025 Commentary
- MRC Global And DNOW Tie The Knot (NYSE:MRC)
- MRC Global and DNOW merger puts MRC on positive CreditWatch at S&P
- Palantir, Nike lead Friday’s market cap stock movers
- Nike, Oaktree among Friday’s market cap stock movers
- MRC Global stock hits 52-week high at 15.41 USD
- MRC Global stock price target raised to $17 from $15 at Stifel
- Now Inc stock price target raised to $19 from $17 at Stifel
- Now Inc price target raised to $19 from $17 at Stifel on MRC deal
- MRC Global stock surges after DNOW announces $1.5 billion acquisition
- DNOW to acquire MRC Global in $1.5 billion all-stock transaction
- DNOW to acquire MRC Global in $1.5 billion all-stock deal
Дневной диапазон
14.40 14.61
Годовой диапазон
9.23 15.58
- Предыдущее закрытие
- 14.48
- Open
- 14.55
- Bid
- 14.54
- Ask
- 14.84
- Low
- 14.40
- High
- 14.61
- Объем
- 2.152 K
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- -1.69%
- 6-месячное изменение
- 28.11%
- Годовое изменение
- 14.76%
