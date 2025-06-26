Währungen / MRC
MRC: MRC Global Inc
14.60 USD 0.23 (1.60%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MRC hat sich für heute um 1.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.45 bis zu einem Hoch von 14.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die MRC Global Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
14.45 14.83
Jahresspanne
9.23 15.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.37
- Eröffnung
- 14.45
- Bid
- 14.60
- Ask
- 14.90
- Tief
- 14.45
- Hoch
- 14.83
- Volumen
- 3.404 K
- Tagesänderung
- 1.60%
- Monatsänderung
- -1.28%
- 6-Monatsänderung
- 28.63%
- Jahresänderung
- 15.23%
