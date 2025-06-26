KurseKategorien
MRC: MRC Global Inc

14.60 USD 0.23 (1.60%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MRC hat sich für heute um 1.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.45 bis zu einem Hoch von 14.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die MRC Global Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
14.45 14.83
Jahresspanne
9.23 15.58
Vorheriger Schlusskurs
14.37
Eröffnung
14.45
Bid
14.60
Ask
14.90
Tief
14.45
Hoch
14.83
Volumen
3.404 K
Tagesänderung
1.60%
Monatsänderung
-1.28%
6-Monatsänderung
28.63%
Jahresänderung
15.23%
