MRC: MRC Global Inc
14.24 USD 0.36 (2.47%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MRC fiyatı bugün -2.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.21 ve Yüksek fiyatı olarak 14.55 aralığında işlem gördü.
MRC Global Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MRC haberleri
- MRC Global (MRC) Q2 Revenue Rises 12%
- MRC Global Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Decrease Y/Y
- MRC Global Q2 2025 slides: Revenue jumps 12%, announces DNOW combination
- MRC Global (MRC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- DNOW Q2 2025 presentation: Sequential growth amid merger with MRC Global
- MRC Global earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Mueller Water Products (MWA) Misses Q3 Earnings Estimates
- Zacks.com featured highlights include AZZ, Plains GP, DMC Global, MRC Global and The Greenbrier Companies
- 5 Value Stocks With Exciting EV-to-EBITDA Ratios to Snap Up Now
- Despite Fast-paced Momentum, MRC (MRC) Is Still a Bargain Stock
- MRC (MRC) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Now Inc stock price target lowered to $18 by Stifel on oil sector concerns
- NYLI WMC Small Companies Fund Q1 2025 Commentary
- MRC Global And DNOW Tie The Knot (NYSE:MRC)
- MRC Global and DNOW merger puts MRC on positive CreditWatch at S&P
- Palantir, Nike lead Friday’s market cap stock movers
- Nike, Oaktree among Friday’s market cap stock movers
- MRC Global stock hits 52-week high at 15.41 USD
- MRC Global stock price target raised to $17 from $15 at Stifel
- Now Inc stock price target raised to $19 from $17 at Stifel
- Now Inc price target raised to $19 from $17 at Stifel on MRC deal
- MRC Global stock surges after DNOW announces $1.5 billion acquisition
- DNOW to acquire MRC Global in $1.5 billion all-stock transaction
- DNOW to acquire MRC Global in $1.5 billion all-stock deal
Günlük aralık
14.21 14.55
Yıllık aralık
9.23 15.58
- Önceki kapanış
- 14.60
- Açılış
- 14.54
- Satış
- 14.24
- Alış
- 14.54
- Düşük
- 14.21
- Yüksek
- 14.55
- Hacim
- 1.881 K
- Günlük değişim
- -2.47%
- Aylık değişim
- -3.72%
- 6 aylık değişim
- 25.46%
- Yıllık değişim
- 12.39%
21 Eylül, Pazar