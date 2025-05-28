Валюты / MNRO
MNRO: Monro Inc
17.97 USD 0.03 (0.17%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MNRO за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.82, а максимальная — 18.36.
Следите за динамикой Monro Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MNRO
- Monro: New Business Intelligence And Upside Potential (NASDAQ:MNRO)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN), Monro (NASDAQ:MNRO)
- Monro declares quarterly cash dividend of $.28 per share
- Monro: Shares Are Cheap Enough To Be Worth The Risk (NASDAQ:MNRO)
- Monro Stock: Q1 Progress Makes The Turnaround Story Attractive (NASDAQ:MNRO)
- Monro (MNRO) Q1 Sales Rise 5.7%
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Monro Muffler Brake (MNRO) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Monro Q1 2026 slides: comparable sales up 5.7%, margin pressure continues
- Monro Muffler Brake earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Should Value Investors Buy Monro Muffler Brake (MNRO) Stock?
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Dine Brands Global (NYSE:DIN), Jack In The Box (NASDAQ:JACK)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Consumer Stocks With Over 8% Dividend Yields - Designer Brands (NYSE:DBI), Jack In The Box (NASDAQ:JACK)
- Monro, Inc. Publishes Fifth Annual Environmental, Social, and Governance (ESG) Report
- Monro Muffler Brake at 25th Annual Consumer Conference: Strategic Shifts Ahead
- Monro, Inc. Appoints Kathryn Chang as Senior Vice President of Merchandising
- Monro, Inc. to Participate at the Oppenheimer 25th Annual Consumer Growth and E-Commerce Conference
- Monro stock price target cut to $18 at Jefferies
- Market Cap Stock Movers: Tempus AI, Okta Slide on Wednesday
- Crude Oil Gains 2%; Macy's Lowers Earnings Forecast - InflaRx (NASDAQ:IFRX), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Monro, Inc. (MNRO) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Market Cap Stock Movers Dominate Wednesday Trading Session
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
Дневной диапазон
17.82 18.36
Годовой диапазон
12.19 30.18
- Предыдущее закрытие
- 17.94
- Open
- 18.06
- Bid
- 17.97
- Ask
- 18.27
- Low
- 17.82
- High
- 18.36
- Объем
- 1.984 K
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 9.64%
- 6-месячное изменение
- 24.97%
- Годовое изменение
- -37.21%
