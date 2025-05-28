Moedas / MNRO
MNRO: Monro Inc
18.17 USD 0.11 (0.61%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MNRO para hoje mudou para 0.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.88 e o mais alto foi 18.27.
Veja a dinâmica do par de moedas Monro Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
17.88 18.27
Faixa anual
12.19 30.18
- Fechamento anterior
- 18.06
- Open
- 18.14
- Bid
- 18.17
- Ask
- 18.47
- Low
- 17.88
- High
- 18.27
- Volume
- 419
- Mudança diária
- 0.61%
- Mudança mensal
- 10.86%
- Mudança de 6 meses
- 26.36%
- Mudança anual
- -36.51%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh