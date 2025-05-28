Dövizler / MNRO
MNRO: Monro Inc
18.07 USD 0.19 (1.04%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MNRO fiyatı bugün -1.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.70 ve Yüksek fiyatı olarak 18.21 aralığında işlem gördü.
Monro Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MNRO haberleri
Günlük aralık
17.70 18.21
Yıllık aralık
12.19 30.18
- Önceki kapanış
- 18.26
- Açılış
- 18.21
- Satış
- 18.07
- Alış
- 18.37
- Düşük
- 17.70
- Yüksek
- 18.21
- Hacim
- 1.624 K
- Günlük değişim
- -1.04%
- Aylık değişim
- 10.25%
- 6 aylık değişim
- 25.66%
- Yıllık değişim
- -36.86%
