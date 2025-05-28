Währungen / MNRO
MNRO: Monro Inc
18.26 USD 0.20 (1.11%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MNRO hat sich für heute um 1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.88 bis zu einem Hoch von 18.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Monro Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
17.88 18.31
Jahresspanne
12.19 30.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.06
- Eröffnung
- 18.14
- Bid
- 18.26
- Ask
- 18.56
- Tief
- 17.88
- Hoch
- 18.31
- Volumen
- 1.275 K
- Tagesänderung
- 1.11%
- Monatsänderung
- 11.41%
- 6-Monatsänderung
- 26.98%
- Jahresänderung
- -36.20%
