MNRO: Monro Inc

18.26 USD 0.20 (1.11%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MNRO hat sich für heute um 1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.88 bis zu einem Hoch von 18.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die Monro Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
17.88 18.31
Jahresspanne
12.19 30.18
Vorheriger Schlusskurs
18.06
Eröffnung
18.14
Bid
18.26
Ask
18.56
Tief
17.88
Hoch
18.31
Volumen
1.275 K
Tagesänderung
1.11%
Monatsänderung
11.41%
6-Monatsänderung
26.98%
Jahresänderung
-36.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K