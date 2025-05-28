クォートセクション
通貨 / MNRO
MNRO: Monro Inc

18.26 USD 0.20 (1.11%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MNROの今日の為替レートは、1.11%変化しました。日中、通貨は1あたり17.88の安値と18.31の高値で取引されました。

Monro Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
17.88 18.31
1年のレンジ
12.19 30.18
以前の終値
18.06
始値
18.14
買値
18.26
買値
18.56
安値
17.88
高値
18.31
出来高
1.275 K
1日の変化
1.11%
1ヶ月の変化
11.41%
6ヶ月の変化
26.98%
1年の変化
-36.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K