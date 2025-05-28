通貨 / MNRO
MNRO: Monro Inc
18.26 USD 0.20 (1.11%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MNROの今日の為替レートは、1.11%変化しました。日中、通貨は1あたり17.88の安値と18.31の高値で取引されました。
Monro Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MNRO News
- Monro: New Business Intelligence And Upside Potential (NASDAQ:MNRO)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN), Monro (NASDAQ:MNRO)
- Monro declares quarterly cash dividend of $.28 per share
- Monro: Shares Are Cheap Enough To Be Worth The Risk (NASDAQ:MNRO)
- Monro Stock: Q1 Progress Makes The Turnaround Story Attractive (NASDAQ:MNRO)
- Monro (MNRO) Q1 Sales Rise 5.7%
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Monro Muffler Brake (MNRO) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Monro Q1 2026 slides: comparable sales up 5.7%, margin pressure continues
- Monro Muffler Brake earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Should Value Investors Buy Monro Muffler Brake (MNRO) Stock?
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Dine Brands Global (NYSE:DIN), Jack In The Box (NASDAQ:JACK)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Consumer Stocks With Over 8% Dividend Yields - Designer Brands (NYSE:DBI), Jack In The Box (NASDAQ:JACK)
- Monro, Inc. Publishes Fifth Annual Environmental, Social, and Governance (ESG) Report
- Monro Muffler Brake at 25th Annual Consumer Conference: Strategic Shifts Ahead
- Monro, Inc. Appoints Kathryn Chang as Senior Vice President of Merchandising
- Monro, Inc. to Participate at the Oppenheimer 25th Annual Consumer Growth and E-Commerce Conference
- Monro stock price target cut to $18 at Jefferies
- Market Cap Stock Movers: Tempus AI, Okta Slide on Wednesday
- Crude Oil Gains 2%; Macy's Lowers Earnings Forecast - InflaRx (NASDAQ:IFRX), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Monro, Inc. (MNRO) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Market Cap Stock Movers Dominate Wednesday Trading Session
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
1日のレンジ
17.88 18.31
1年のレンジ
12.19 30.18
- 以前の終値
- 18.06
- 始値
- 18.14
- 買値
- 18.26
- 買値
- 18.56
- 安値
- 17.88
- 高値
- 18.31
- 出来高
- 1.275 K
- 1日の変化
- 1.11%
- 1ヶ月の変化
- 11.41%
- 6ヶ月の変化
- 26.98%
- 1年の変化
- -36.20%
