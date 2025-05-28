Valute / MNRO
MNRO: Monro Inc
18.07 USD 0.19 (1.04%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MNRO ha avuto una variazione del -1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.70 e ad un massimo di 18.21.
Segui le dinamiche di Monro Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
17.70 18.21
Intervallo Annuale
12.19 30.18
- Chiusura Precedente
- 18.26
- Apertura
- 18.21
- Bid
- 18.07
- Ask
- 18.37
- Minimo
- 17.70
- Massimo
- 18.21
- Volume
- 1.624 K
- Variazione giornaliera
- -1.04%
- Variazione Mensile
- 10.25%
- Variazione Semestrale
- 25.66%
- Variazione Annuale
- -36.86%
20 settembre, sabato