통화 / MNRO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MNRO: Monro Inc
18.07 USD 0.19 (1.04%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MNRO 환율이 오늘 -1.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.70이고 고가는 18.21이었습니다.
Monro Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNRO News
- WarrenAI’s Top 5 Auto Parts Retailers: Value Plays vs. Premium Performers
- Monro: New Business Intelligence And Upside Potential (NASDAQ:MNRO)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN), Monro (NASDAQ:MNRO)
- Monro declares quarterly cash dividend of $.28 per share
- Monro: Shares Are Cheap Enough To Be Worth The Risk (NASDAQ:MNRO)
- Monro Stock: Q1 Progress Makes The Turnaround Story Attractive (NASDAQ:MNRO)
- Monro (MNRO) Q1 Sales Rise 5.7%
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Monro Muffler Brake (MNRO) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Monro Q1 2026 slides: comparable sales up 5.7%, margin pressure continues
- Monro Muffler Brake earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Should Value Investors Buy Monro Muffler Brake (MNRO) Stock?
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Dine Brands Global (NYSE:DIN), Jack In The Box (NASDAQ:JACK)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Consumer Stocks With Over 8% Dividend Yields - Designer Brands (NYSE:DBI), Jack In The Box (NASDAQ:JACK)
- Monro, Inc. Publishes Fifth Annual Environmental, Social, and Governance (ESG) Report
- Monro Muffler Brake at 25th Annual Consumer Conference: Strategic Shifts Ahead
- Monro, Inc. Appoints Kathryn Chang as Senior Vice President of Merchandising
- Monro, Inc. to Participate at the Oppenheimer 25th Annual Consumer Growth and E-Commerce Conference
- Monro stock price target cut to $18 at Jefferies
- Market Cap Stock Movers: Tempus AI, Okta Slide on Wednesday
- Crude Oil Gains 2%; Macy's Lowers Earnings Forecast - InflaRx (NASDAQ:IFRX), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Monro, Inc. (MNRO) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Market Cap Stock Movers Dominate Wednesday Trading Session
일일 변동 비율
17.70 18.21
년간 변동
12.19 30.18
- 이전 종가
- 18.26
- 시가
- 18.21
- Bid
- 18.07
- Ask
- 18.37
- 저가
- 17.70
- 고가
- 18.21
- 볼륨
- 1.624 K
- 일일 변동
- -1.04%
- 월 변동
- 10.25%
- 6개월 변동
- 25.66%
- 년간 변동율
- -36.86%
20 9월, 토요일