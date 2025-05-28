시세섹션
통화 / MNRO
주식로 돌아가기

MNRO: Monro Inc

18.07 USD 0.19 (1.04%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

MNRO 환율이 오늘 -1.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.70이고 고가는 18.21이었습니다.

Monro Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MNRO News

일일 변동 비율
17.70 18.21
년간 변동
12.19 30.18
이전 종가
18.26
시가
18.21
Bid
18.07
Ask
18.37
저가
17.70
고가
18.21
볼륨
1.624 K
일일 변동
-1.04%
월 변동
10.25%
6개월 변동
25.66%
년간 변동율
-36.86%
20 9월, 토요일