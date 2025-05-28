Divisas / MNRO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MNRO: Monro Inc
18.06 USD 0.09 (0.50%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MNRO de hoy ha cambiado un 0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.97, mientras que el máximo ha alcanzado 18.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Monro Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNRO News
- Monro: New Business Intelligence And Upside Potential (NASDAQ:MNRO)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN), Monro (NASDAQ:MNRO)
- Monro declares quarterly cash dividend of $.28 per share
- Monro: Shares Are Cheap Enough To Be Worth The Risk (NASDAQ:MNRO)
- Monro Stock: Q1 Progress Makes The Turnaround Story Attractive (NASDAQ:MNRO)
- Monro (MNRO) Q1 Sales Rise 5.7%
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Monro Muffler Brake (MNRO) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Monro Q1 2026 slides: comparable sales up 5.7%, margin pressure continues
- Monro Muffler Brake earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Should Value Investors Buy Monro Muffler Brake (MNRO) Stock?
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Dine Brands Global (NYSE:DIN), Jack In The Box (NASDAQ:JACK)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Consumer Stocks With Over 8% Dividend Yields - Designer Brands (NYSE:DBI), Jack In The Box (NASDAQ:JACK)
- Monro, Inc. Publishes Fifth Annual Environmental, Social, and Governance (ESG) Report
- Monro Muffler Brake at 25th Annual Consumer Conference: Strategic Shifts Ahead
- Monro, Inc. Appoints Kathryn Chang as Senior Vice President of Merchandising
- Monro, Inc. to Participate at the Oppenheimer 25th Annual Consumer Growth and E-Commerce Conference
- Monro stock price target cut to $18 at Jefferies
- Market Cap Stock Movers: Tempus AI, Okta Slide on Wednesday
- Crude Oil Gains 2%; Macy's Lowers Earnings Forecast - InflaRx (NASDAQ:IFRX), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Monro, Inc. (MNRO) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Market Cap Stock Movers Dominate Wednesday Trading Session
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
Rango diario
17.97 18.92
Rango anual
12.19 30.18
- Cierres anteriores
- 17.97
- Open
- 18.08
- Bid
- 18.06
- Ask
- 18.36
- Low
- 17.97
- High
- 18.92
- Volumen
- 1.812 K
- Cambio diario
- 0.50%
- Cambio mensual
- 10.19%
- Cambio a 6 meses
- 25.59%
- Cambio anual
- -36.90%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B