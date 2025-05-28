货币 / MNRO
MNRO: Monro Inc
18.29 USD 0.32 (1.78%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MNRO汇率已更改1.78%。当日，交易品种以低点17.97和高点18.38进行交易。
关注Monro Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
17.97 18.38
年范围
12.19 30.18
- 前一天收盘价
- 17.97
- 开盘价
- 18.08
- 卖价
- 18.29
- 买价
- 18.59
- 最低价
- 17.97
- 最高价
- 18.38
- 交易量
- 399
- 日变化
- 1.78%
- 月变化
- 11.59%
- 6个月变化
- 27.19%
- 年变化
- -36.09%
