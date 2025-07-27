Валюты / MMSI
MMSI: Merit Medical Systems Inc
82.69 USD 0.24 (0.29%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MMSI за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.35, а максимальная — 83.56.
Следите за динамикой Merit Medical Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
82.35 83.56
Годовой диапазон
81.12 111.45
- Предыдущее закрытие
- 82.93
- Open
- 82.72
- Bid
- 82.69
- Ask
- 82.99
- Low
- 82.35
- High
- 83.56
- Объем
- 1.619 K
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- -8.04%
- 6-месячное изменение
- -21.46%
- Годовое изменение
- -15.95%
