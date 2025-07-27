Währungen / MMSI
MMSI: Merit Medical Systems Inc
84.10 USD 1.40 (1.69%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MMSI hat sich für heute um 1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.82 bis zu einem Hoch von 84.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Merit Medical Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
82.82 84.22
Jahresspanne
81.12 111.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 82.70
- Eröffnung
- 83.05
- Bid
- 84.10
- Ask
- 84.40
- Tief
- 82.82
- Hoch
- 84.22
- Volumen
- 1.420 K
- Tagesänderung
- 1.69%
- Monatsänderung
- -6.47%
- 6-Monatsänderung
- -20.13%
- Jahresänderung
- -14.52%
