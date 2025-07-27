Dövizler / MMSI
MMSI: Merit Medical Systems Inc
83.56 USD 0.54 (0.64%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MMSI fiyatı bugün -0.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 83.15 ve Yüksek fiyatı olarak 84.07 aralığında işlem gördü.
Merit Medical Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
83.15 84.07
Yıllık aralık
81.12 111.45
- Önceki kapanış
- 84.10
- Açılış
- 83.91
- Satış
- 83.56
- Alış
- 83.86
- Düşük
- 83.15
- Yüksek
- 84.07
- Hacim
- 2.327 K
- Günlük değişim
- -0.64%
- Aylık değişim
- -7.07%
- 6 aylık değişim
- -20.64%
- Yıllık değişim
- -15.06%
21 Eylül, Pazar