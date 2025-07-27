FiyatlarBölümler
Dövizler / MMSI
Geri dön - Hisse senetleri

MMSI: Merit Medical Systems Inc

83.56 USD 0.54 (0.64%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MMSI fiyatı bugün -0.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 83.15 ve Yüksek fiyatı olarak 84.07 aralığında işlem gördü.

Merit Medical Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MMSI haberleri

Günlük aralık
83.15 84.07
Yıllık aralık
81.12 111.45
Önceki kapanış
84.10
Açılış
83.91
Satış
83.56
Alış
83.86
Düşük
83.15
Yüksek
84.07
Hacim
2.327 K
Günlük değişim
-0.64%
Aylık değişim
-7.07%
6 aylık değişim
-20.64%
Yıllık değişim
-15.06%
21 Eylül, Pazar