MLM: Martin Marietta Materials Inc

609.55 USD 1.84 (0.30%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MLM за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 606.18, а максимальная — 614.04.

Следите за динамикой Martin Marietta Materials Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
606.18 614.04
Годовой диапазон
441.94 633.24
Предыдущее закрытие
611.39
Open
610.50
Bid
609.55
Ask
609.85
Low
606.18
High
614.04
Объем
338
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
-0.21%
6-месячное изменение
28.84%
Годовое изменение
13.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.