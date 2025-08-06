Валюты / MLM
MLM: Martin Marietta Materials Inc
609.55 USD 1.84 (0.30%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MLM за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 606.18, а максимальная — 614.04.
Следите за динамикой Martin Marietta Materials Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
606.18 614.04
Годовой диапазон
441.94 633.24
- Предыдущее закрытие
- 611.39
- Open
- 610.50
- Bid
- 609.55
- Ask
- 609.85
- Low
- 606.18
- High
- 614.04
- Объем
- 338
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- -0.21%
- 6-месячное изменение
- 28.84%
- Годовое изменение
- 13.43%
