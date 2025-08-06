Währungen / MLM
MLM: Martin Marietta Materials Inc
620.45 USD 10.82 (1.77%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MLM hat sich für heute um 1.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 607.45 bis zu einem Hoch von 625.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Martin Marietta Materials Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MLM News
Tagesspanne
607.45 625.69
Jahresspanne
441.94 633.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 609.63
- Eröffnung
- 609.22
- Bid
- 620.45
- Ask
- 620.75
- Tief
- 607.45
- Hoch
- 625.69
- Volumen
- 368
- Tagesänderung
- 1.77%
- Monatsänderung
- 1.57%
- 6-Monatsänderung
- 31.14%
- Jahresänderung
- 15.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K