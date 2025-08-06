KurseKategorien
Währungen / MLM
MLM: Martin Marietta Materials Inc

620.45 USD 10.82 (1.77%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MLM hat sich für heute um 1.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 607.45 bis zu einem Hoch von 625.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die Martin Marietta Materials Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
607.45 625.69
Jahresspanne
441.94 633.24
Vorheriger Schlusskurs
609.63
Eröffnung
609.22
Bid
620.45
Ask
620.75
Tief
607.45
Hoch
625.69
Volumen
368
Tagesänderung
1.77%
Monatsänderung
1.57%
6-Monatsänderung
31.14%
Jahresänderung
15.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K