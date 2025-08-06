CotationsSections
Devises / MLM
Retour à Actions

MLM: Martin Marietta Materials Inc

617.70 USD 2.75 (0.44%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MLM a changé de -0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 616.16 et à un maximum de 622.18.

Suivez la dynamique Martin Marietta Materials Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MLM Nouvelles

Range quotidien
616.16 622.18
Range Annuel
441.94 633.24
Clôture Précédente
620.45
Ouverture
620.69
Bid
617.70
Ask
618.00
Plus Bas
616.16
Plus Haut
622.18
Volume
341
Changement quotidien
-0.44%
Changement Mensuel
1.12%
Changement à 6 Mois
30.56%
Changement Annuel
14.94%
20 septembre, samedi