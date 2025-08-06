Devises / MLM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MLM: Martin Marietta Materials Inc
617.70 USD 2.75 (0.44%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MLM a changé de -0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 616.16 et à un maximum de 622.18.
Suivez la dynamique Martin Marietta Materials Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MLM Nouvelles
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Martin Marietta Stock?
- Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) Analyst/Investor Day Transcript
- Fitch upgrades Vulcan Materials to ’BBB+’ with stable outlook
- Martin Marietta Stock Building Toward All-Time High. Prospects Look Good
- JPMorgan sees 15% average upside for U.S. construction materials stocks
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 4 Stocks to Watch That Declared Dividend Hikes Amid Rate-Cut Uncertainty
- Zacks Industry Outlook Highlights Vulcan Materials and Martin Marietta
- 2 Concrete & Aggregates Stocks to Ride Industrial and Public Spend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Martin Marietta raises quarterly dividend by 5 percent
- Martin Marietta stock price target raised to $637 by Stifel on strong pricing
- Martin Marietta stock price target raised to $700 by Jefferies on M&A potential
- Tracking Baillie Gifford's 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- Martin Marietta stock price target raised to $525 by RBC Capital
- Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- What's Going On With Martin Marietta Materials Stock Thursday? - Martin Marietta Materials (NYSE:MLM)
- Martin Marietta's Q2 Earnings Top, Revenues Miss, '25 View Revised
- Compared to Estimates, Martin Marietta (MLM) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Martin Marietta second-quarter profit rises on infrastructure demand
- Martin Marietta (MLM) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Martin Marietta Q2 2025 slides: Record aggregates margins amid strategic repositioning
- Martin Marietta posts record Q2 aggregates profit, raises 2025 guidance
- Rayonier (RYN) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Range quotidien
616.16 622.18
Range Annuel
441.94 633.24
- Clôture Précédente
- 620.45
- Ouverture
- 620.69
- Bid
- 617.70
- Ask
- 618.00
- Plus Bas
- 616.16
- Plus Haut
- 622.18
- Volume
- 341
- Changement quotidien
- -0.44%
- Changement Mensuel
- 1.12%
- Changement à 6 Mois
- 30.56%
- Changement Annuel
- 14.94%
20 septembre, samedi