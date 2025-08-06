Dövizler / MLM
MLM: Martin Marietta Materials Inc
617.70 USD 2.75 (0.44%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MLM fiyatı bugün -0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 616.16 ve Yüksek fiyatı olarak 622.18 aralığında işlem gördü.
Martin Marietta Materials Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MLM haberleri
Günlük aralık
616.16 622.18
Yıllık aralık
441.94 633.24
- Önceki kapanış
- 620.45
- Açılış
- 620.69
- Satış
- 617.70
- Alış
- 618.00
- Düşük
- 616.16
- Yüksek
- 622.18
- Hacim
- 341
- Günlük değişim
- -0.44%
- Aylık değişim
- 1.12%
- 6 aylık değişim
- 30.56%
- Yıllık değişim
- 14.94%
21 Eylül, Pazar