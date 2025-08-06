Moedas / MLM
MLM: Martin Marietta Materials Inc
609.63 USD 0.08 (0.01%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MLM para hoje mudou para 0.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 608.20 e o mais alto foi 624.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Martin Marietta Materials Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
608.20 624.41
Faixa anual
441.94 633.24
- Fechamento anterior
- 609.55
- Open
- 610.21
- Bid
- 609.63
- Ask
- 609.93
- Low
- 608.20
- High
- 624.41
- Volume
- 686
- Mudança diária
- 0.01%
- Mudança mensal
- -0.20%
- Mudança de 6 meses
- 28.85%
- Mudança anual
- 13.44%
