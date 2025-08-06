Valute / MLM
MLM: Martin Marietta Materials Inc
617.70 USD 2.75 (0.44%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MLM ha avuto una variazione del -0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 616.16 e ad un massimo di 622.18.
Segui le dinamiche di Martin Marietta Materials Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MLM News
Intervallo Giornaliero
616.16 622.18
Intervallo Annuale
441.94 633.24
- Chiusura Precedente
- 620.45
- Apertura
- 620.69
- Bid
- 617.70
- Ask
- 618.00
- Minimo
- 616.16
- Massimo
- 622.18
- Volume
- 341
- Variazione giornaliera
- -0.44%
- Variazione Mensile
- 1.12%
- Variazione Semestrale
- 30.56%
- Variazione Annuale
- 14.94%
20 settembre, sabato