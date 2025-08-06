Divisas / MLM
MLM: Martin Marietta Materials Inc
609.63 USD 0.08 (0.01%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MLM de hoy ha cambiado un 0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 608.20, mientras que el máximo ha alcanzado 613.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Martin Marietta Materials Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
608.20 613.20
Rango anual
441.94 633.24
- Cierres anteriores
- 609.55
- Open
- 611.59
- Bid
- 609.63
- Ask
- 609.93
- Low
- 608.20
- High
- 613.20
- Volumen
- 118
- Cambio diario
- 0.01%
- Cambio mensual
- -0.20%
- Cambio a 6 meses
- 28.85%
- Cambio anual
- 13.44%
