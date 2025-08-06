CotizacionesSecciones
Divisas / MLM
MLM: Martin Marietta Materials Inc

609.63 USD 0.08 (0.01%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MLM de hoy ha cambiado un 0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 608.20, mientras que el máximo ha alcanzado 613.20.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Martin Marietta Materials Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
608.20 613.20
Rango anual
441.94 633.24
Cierres anteriores
609.55
Open
611.59
Bid
609.63
Ask
609.93
Low
608.20
High
613.20
Volumen
118
Cambio diario
0.01%
Cambio mensual
-0.20%
Cambio a 6 meses
28.85%
Cambio anual
13.44%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B