MLM: Martin Marietta Materials Inc
620.45 USD 10.82 (1.77%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MLMの今日の為替レートは、1.77%変化しました。日中、通貨は1あたり607.45の安値と625.69の高値で取引されました。
Martin Marietta Materials Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
607.45 625.69
1年のレンジ
441.94 633.24
- 以前の終値
- 609.63
- 始値
- 609.22
- 買値
- 620.45
- 買値
- 620.75
- 安値
- 607.45
- 高値
- 625.69
- 出来高
- 368
- 1日の変化
- 1.77%
- 1ヶ月の変化
- 1.57%
- 6ヶ月の変化
- 31.14%
- 1年の変化
- 15.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K