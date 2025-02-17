Валюты / MGPI
MGPI: MGP Ingredients Inc
27.82 USD 0.05 (0.18%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MGPI за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.37, а максимальная — 27.94.
Следите за динамикой MGP Ingredients Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MGPI
- Is the Options Market Predicting a Spike in MGP Ingredients Stock?
- MGP Ingredients, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MGPI)
- MGP Ingredients, Inc. (MGPI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- MGP Ingredients (MGPI) Q2 Sales Drop 24%
- Earnings call transcript: MGP Ingredients beats Q2 2025 earnings expectations
- MGP (MGPI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- MGP (MGPI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- MGP Ingredients appoints Julie Francis as new CEO
- MGP Ingredients Stock: Navigating A Sharp Whiskey Production Slump (NASDAQ:MGPI)
- Rebel bourbon announces annual release of 10-year single barrel
- LUXCO INTRODUCES CORTADA, A SMOKED TEQUILA
- Remus Bourbon brings back Babe Ruth Reserve
- Penelope Bourbon makes a big splash in the cigar scene with Cigar Sessions Chapter 1 American Whiskey
- MGP Ingredients appoints Martin Roper as new chairman
- Rebel Bourbon and Childress Vineyards introduce Rebel 100 Childress Vineyards Cabernet Franc Barrel Finish
- Tuesday’s Top Insider Moves: Strategic Buys and Significant Sells
- MGP Ingredients Inc’s Caroline Lux Kaplan sells $1.54 million in shares
- Wasatch Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
- MGP Ingredients: Recent Fall Could Be An Attractive Long-Term Opportunity
- MGP Ingredients, Inc. (MGPI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MGP Ingredients, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MGPI)
- Ariel Investments Small Cap Value Q4 2024 Commentary
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
- Ambev: Only The Third FCF-Yield Strong Buy Signal In 25 Years (NYSE:ABEV)
Дневной диапазон
27.37 27.94
Годовой диапазон
25.12 84.76
- Предыдущее закрытие
- 27.77
- Open
- 27.77
- Bid
- 27.82
- Ask
- 28.12
- Low
- 27.37
- High
- 27.94
- Объем
- 375
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- -5.69%
- 6-месячное изменение
- -4.99%
- Годовое изменение
- -66.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.