Валюты / MGNX
MGNX: MacroGenics Inc
1.47 USD 0.09 (5.77%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MGNX за сегодня изменился на -5.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.47, а максимальная — 1.61.
Следите за динамикой MacroGenics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.47 1.61
Годовой диапазон
0.99 5.10
- Предыдущее закрытие
- 1.56
- Open
- 1.56
- Bid
- 1.47
- Ask
- 1.77
- Low
- 1.47
- High
- 1.61
- Объем
- 1.638 K
- Дневное изменение
- -5.77%
- Месячное изменение
- -16.95%
- 6-месячное изменение
- 14.84%
- Годовое изменение
- -55.18%
