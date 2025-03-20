货币 / MGNX
MGNX: MacroGenics Inc
1.53 USD 0.06 (4.08%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MGNX汇率已更改4.08%。当日，交易品种以低点1.48和高点1.63进行交易。
关注MacroGenics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MGNX新闻
- Barclays 给予 MacroGenics 增持评级
- MacroGenics stock initiated with Overweight rating by Barclays
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- MacroGenics at H.C. Wainwright Conference: Strategic Antibody Advances
- MacroGenics: Struggling Wheeler- Dealer Dealt Away Its Best Bets (NASDAQ:MGNX)
- MacroGenics stock maintains Market Perform rating at Citizens JMP
- MacroGenics (MGNX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- MacroGenics Inc earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- MacroGenics Revenue Doubles in Q2
- MacroGenics appoints Eric Risser as new CEO, succeeding Scott Koenig
- MacroGenics names Eric Risser as new CEO, succeeding Scott Koenig
- MacroGenics: Working On That Road To Recovery (NASDAQ:MGNX)
- Citizens JMP reiterates Market Perform on MacroGenics stock
- MacroGenics stock surges as it sells ZYNYZ drug royalty rights
- MacroGenics stock soars on royalty deal with Sagard
- MacroGenics secures $70M from Sagard in royalty deal
- MacroGenics to Present at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference 2025
- Stifel cuts MacroGenics stock target to $5, maintains Hold rating
- MacroGenics (MGNX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
1.48 1.63
年范围
0.99 5.10
- 前一天收盘价
- 1.47
- 开盘价
- 1.48
- 卖价
- 1.53
- 买价
- 1.83
- 最低价
- 1.48
- 最高价
- 1.63
- 交易量
- 992
- 日变化
- 4.08%
- 月变化
- -13.56%
- 6个月变化
- 19.53%
- 年变化
- -53.35%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值