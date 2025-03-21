通貨 / MGNX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MGNX: MacroGenics Inc
1.73 USD 0.20 (13.07%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MGNXの今日の為替レートは、13.07%変化しました。日中、通貨は1あたり1.56の安値と1.74の高値で取引されました。
MacroGenics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGNX News
- バークレイズ、MacroGenicsを「オーバーウェイト」で新規カバー開始
- MacroGenics stock initiated with Overweight rating by Barclays
- バークレイズ、オンコロジーとイムノロジー株に新たな見解を示す
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- MacroGenics at H.C. Wainwright Conference: Strategic Antibody Advances
- MacroGenics: Struggling Wheeler- Dealer Dealt Away Its Best Bets (NASDAQ:MGNX)
- MacroGenics stock maintains Market Perform rating at Citizens JMP
- MacroGenics (MGNX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- MacroGenics Inc earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- MacroGenics Revenue Doubles in Q2
- MacroGenics appoints Eric Risser as new CEO, succeeding Scott Koenig
- MacroGenics names Eric Risser as new CEO, succeeding Scott Koenig
- OrganiGram (OGI) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- SNDL Inc. (SNDL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AtriCure (ATRC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- MacroGenics: Working On That Road To Recovery (NASDAQ:MGNX)
- Citizens JMP reiterates Market Perform on MacroGenics stock
- MacroGenics stock surges as it sells ZYNYZ drug royalty rights
- MacroGenics stock soars on royalty deal with Sagard
- MacroGenics secures $70M from Sagard in royalty deal
- MacroGenics to Present at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference 2025
- Stifel cuts MacroGenics stock target to $5, maintains Hold rating
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- MacroGenics (MGNX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
1.56 1.74
1年のレンジ
0.99 5.10
- 以前の終値
- 1.53
- 始値
- 1.56
- 買値
- 1.73
- 買値
- 2.03
- 安値
- 1.56
- 高値
- 1.74
- 出来高
- 1.191 K
- 1日の変化
- 13.07%
- 1ヶ月の変化
- -2.26%
- 6ヶ月の変化
- 35.16%
- 1年の変化
- -47.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K