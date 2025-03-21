Valute / MGNX
MGNX: MacroGenics Inc
1.62 USD 0.11 (6.36%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MGNX ha avuto una variazione del -6.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.60 e ad un massimo di 1.75.
Segui le dinamiche di MacroGenics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MGNX News
Intervallo Giornaliero
1.60 1.75
Intervallo Annuale
0.99 5.10
- Chiusura Precedente
- 1.73
- Apertura
- 1.75
- Bid
- 1.62
- Ask
- 1.92
- Minimo
- 1.60
- Massimo
- 1.75
- Volume
- 760
- Variazione giornaliera
- -6.36%
- Variazione Mensile
- -8.47%
- Variazione Semestrale
- 26.56%
- Variazione Annuale
- -50.61%
21 settembre, domenica