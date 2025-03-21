통화 / MGNX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MGNX: MacroGenics Inc
1.62 USD 0.11 (6.36%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MGNX 환율이 오늘 -6.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.60이고 고가는 1.75이었습니다.
MacroGenics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGNX News
- 매크로제닉스, Barclays ’비중확대’ 투자의견 제시
- MacroGenics stock initiated with Overweight rating by Barclays
- 바클레이스, 종양학 및 면역학 주식에 대한 새로운 투자 의견 발표
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- MacroGenics at H.C. Wainwright Conference: Strategic Antibody Advances
- MacroGenics: Struggling Wheeler- Dealer Dealt Away Its Best Bets (NASDAQ:MGNX)
- MacroGenics stock maintains Market Perform rating at Citizens JMP
- MacroGenics (MGNX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- MacroGenics Inc earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- MacroGenics Revenue Doubles in Q2
- MacroGenics appoints Eric Risser as new CEO, succeeding Scott Koenig
- MacroGenics names Eric Risser as new CEO, succeeding Scott Koenig
- OrganiGram (OGI) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- SNDL Inc. (SNDL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AtriCure (ATRC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- MacroGenics: Working On That Road To Recovery (NASDAQ:MGNX)
- Citizens JMP reiterates Market Perform on MacroGenics stock
- MacroGenics stock surges as it sells ZYNYZ drug royalty rights
- MacroGenics stock soars on royalty deal with Sagard
- MacroGenics secures $70M from Sagard in royalty deal
- MacroGenics to Present at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference 2025
- Stifel cuts MacroGenics stock target to $5, maintains Hold rating
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- MacroGenics (MGNX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
1.60 1.75
년간 변동
0.99 5.10
- 이전 종가
- 1.73
- 시가
- 1.75
- Bid
- 1.62
- Ask
- 1.92
- 저가
- 1.60
- 고가
- 1.75
- 볼륨
- 760
- 일일 변동
- -6.36%
- 월 변동
- -8.47%
- 6개월 변동
- 26.56%
- 년간 변동율
- -50.61%
20 9월, 토요일