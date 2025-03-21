Moedas / MGNX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MGNX: MacroGenics Inc
1.70 USD 0.17 (11.11%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MGNX para hoje mudou para 11.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.56 e o mais alto foi 1.70.
Veja a dinâmica do par de moedas MacroGenics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGNX Notícias
- Barclays inicia cobertura de MacroGenics com classificação acima da média
- MacroGenics stock initiated with Overweight rating by Barclays
- Barclays apoia biotecnologia com novas análises sobre ações de oncologia e imunologia
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- MacroGenics at H.C. Wainwright Conference: Strategic Antibody Advances
- MacroGenics: Struggling Wheeler- Dealer Dealt Away Its Best Bets (NASDAQ:MGNX)
- MacroGenics stock maintains Market Perform rating at Citizens JMP
- MacroGenics (MGNX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- MacroGenics Inc earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- MacroGenics Revenue Doubles in Q2
- MacroGenics appoints Eric Risser as new CEO, succeeding Scott Koenig
- MacroGenics names Eric Risser as new CEO, succeeding Scott Koenig
- OrganiGram (OGI) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- SNDL Inc. (SNDL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AtriCure (ATRC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- MacroGenics: Working On That Road To Recovery (NASDAQ:MGNX)
- Citizens JMP reiterates Market Perform on MacroGenics stock
- MacroGenics stock surges as it sells ZYNYZ drug royalty rights
- MacroGenics stock soars on royalty deal with Sagard
- MacroGenics secures $70M from Sagard in royalty deal
- MacroGenics to Present at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference 2025
- Stifel cuts MacroGenics stock target to $5, maintains Hold rating
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- MacroGenics (MGNX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
1.56 1.70
Faixa anual
0.99 5.10
- Fechamento anterior
- 1.53
- Open
- 1.56
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Low
- 1.56
- High
- 1.70
- Volume
- 803
- Mudança diária
- 11.11%
- Mudança mensal
- -3.95%
- Mudança de 6 meses
- 32.81%
- Mudança anual
- -48.17%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh