MGNX: MacroGenics Inc
1.66 USD 0.07 (4.05%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MGNX hat sich für heute um -4.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.66 bis zu einem Hoch von 1.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die MacroGenics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MGNX News
- MacroGenics: Barclays nimmt Aktie mit "Overweight" in die Bewertung auf
- MacroGenics stock initiated with Overweight rating by Barclays
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- MacroGenics at H.C. Wainwright Conference: Strategic Antibody Advances
- MacroGenics: Struggling Wheeler- Dealer Dealt Away Its Best Bets (NASDAQ:MGNX)
- MacroGenics stock maintains Market Perform rating at Citizens JMP
- MacroGenics (MGNX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- MacroGenics Inc earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- MacroGenics Revenue Doubles in Q2
- MacroGenics appoints Eric Risser as new CEO, succeeding Scott Koenig
- MacroGenics names Eric Risser as new CEO, succeeding Scott Koenig
- MacroGenics: Working On That Road To Recovery (NASDAQ:MGNX)
- Citizens JMP reiterates Market Perform on MacroGenics stock
- MacroGenics stock surges as it sells ZYNYZ drug royalty rights
- MacroGenics stock soars on royalty deal with Sagard
- MacroGenics secures $70M from Sagard in royalty deal
- MacroGenics to Present at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference 2025
- Stifel cuts MacroGenics stock target to $5, maintains Hold rating
- MacroGenics (MGNX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MacroGenics, Inc. (MGNX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
1.66 1.75
Jahresspanne
0.99 5.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.73
- Eröffnung
- 1.75
- Bid
- 1.66
- Ask
- 1.96
- Tief
- 1.66
- Hoch
- 1.75
- Volumen
- 262
- Tagesänderung
- -4.05%
- Monatsänderung
- -6.21%
- 6-Monatsänderung
- 29.69%
- Jahresänderung
- -49.39%
