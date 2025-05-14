Divisas / MGNX
MGNX: MacroGenics Inc
1.53 USD 0.06 (4.08%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MGNX de hoy ha cambiado un 4.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.48, mientras que el máximo ha alcanzado 1.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MacroGenics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MGNX News
- Barclays inicia cobertura de MacroGenics con calificación de Sobreponderación
- MacroGenics stock initiated with Overweight rating by Barclays
- Barclays respalda la biotecnología con nuevas recomendaciones en oncología e inmunología
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- MacroGenics at H.C. Wainwright Conference: Strategic Antibody Advances
- MacroGenics: Struggling Wheeler- Dealer Dealt Away Its Best Bets (NASDAQ:MGNX)
- MacroGenics stock maintains Market Perform rating at Citizens JMP
- MacroGenics (MGNX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- MacroGenics Inc earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- MacroGenics Revenue Doubles in Q2
- MacroGenics appoints Eric Risser as new CEO, succeeding Scott Koenig
- MacroGenics: Working On That Road To Recovery (NASDAQ:MGNX)
- Citizens JMP reiterates Market Perform on MacroGenics stock
- MacroGenics stock surges as it sells ZYNYZ drug royalty rights
- MacroGenics stock soars on royalty deal with Sagard
- MacroGenics secures $70M from Sagard in royalty deal
- MacroGenics to Present at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference 2025
- Stifel cuts MacroGenics stock target to $5, maintains Hold rating
Rango diario
1.48 1.63
Rango anual
0.99 5.10
- Cierres anteriores
- 1.47
- Open
- 1.48
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- Low
- 1.48
- High
- 1.63
- Volumen
- 1.117 K
- Cambio diario
- 4.08%
- Cambio mensual
- -13.56%
- Cambio a 6 meses
- 19.53%
- Cambio anual
- -53.35%
