Валюты / MDLZ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MDLZ: Mondelez International Inc - Class A
62.70 USD 1.10 (1.79%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MDLZ за сегодня изменился на 1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.46, а максимальная — 62.94.
Следите за динамикой Mondelez International Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MDLZ
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Trubar: Opportunity In A Misunderstood But Great Brand After A Sell-Off (TSXV:TRBR:CA)
- Bernstein reiterates Outperform rating on Mondelez stock amid cocoa concerns
- Big Food goes small: Kraft Heinz bets on simplicity to boost shares
- Can Sysco's Strategic Efforts & Acquisitions Power Growth?
- Mondelez International: Consider Snacking On This Deal While It’s Still Around (MDLZ)
- The Snackpocalypse And The Rise Of The Celebrity Partnership - General Mills (NYSE:GIS), Mondelez International (NASDAQ:MDLZ)
- Analysis-’MAHA’ calls for limits on food ads to kids likely to face industry opposition
- Kraft, other companies defeat test lawsuit over ultra-processed foods
- Lotus Bakeries stock upgraded to Buy at BofA on expected growth rebound
- PepsiCo's Q3 Test: Can PBNA Gains Outweigh Frito-Lay Struggles?
- Hershey rivals find a solution to chocolate's biggest crisis
- Kraft, other companies beat test lawsuit over ultra processed foods
- BZLFY or MDLZ: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- US consumers with prime credit are starting to slip on payments
- Lotus Bakeries Stock: Still Overvalued Despite The Drawdown (OTCMKTS:LOTBY)
- Bitter Beans: Mondelez Wins Regardless (NASDAQ:MDLZ)
- JPMorgan assumes coverage of Mondelez stock with Overweight rating
- Medifast Bolsters Growth Through Health & Wellness Solutions
- Is PepsiCo's Frito-Lay Snacks Unit Still the Star Performer?
- Can Kraft Heinz's Strategic Moves & Innovations Drive Growth in 2025?
- Can Lamb Weston's Strategic Moves & Innovations Drive Growth in 2025?
- European Wax Center Q2 Earnings Beat Estimates, Same-Store Sales Rise 0.3%
- Is Mondelez's Pricing Power Enough to Offset Cocoa Cost Surge?
Дневной диапазон
61.46 62.94
Годовой диапазон
53.95 73.90
- Предыдущее закрытие
- 61.60
- Open
- 61.62
- Bid
- 62.70
- Ask
- 63.00
- Low
- 61.46
- High
- 62.94
- Объем
- 16.538 K
- Дневное изменение
- 1.79%
- Месячное изменение
- 1.82%
- 6-месячное изменение
- -8.17%
- Годовое изменение
- -14.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.