Dövizler / MDLZ
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MDLZ: Mondelez International Inc - Class A
63.71 USD 0.46 (0.73%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MDLZ fiyatı bugün 0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 62.98 ve Yüksek fiyatı olarak 64.03 aralığında işlem gördü.
Mondelez International Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDLZ haberleri
- Buy Wide-Moat PepsiCo: Activist Involvement Is Icing On The Cake (NASDAQ:PEP)
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Trubar: Opportunity In A Misunderstood But Great Brand After A Sell-Off (TSXV:TRBR:CA)
- Bernstein reiterates Outperform rating on Mondelez stock amid cocoa concerns
- Big Food goes small: Kraft Heinz bets on simplicity to boost shares
- Can Sysco's Strategic Efforts & Acquisitions Power Growth?
- Mondelez International: Consider Snacking On This Deal While It’s Still Around (MDLZ)
- The Snackpocalypse And The Rise Of The Celebrity Partnership - General Mills (NYSE:GIS), Mondelez International (NASDAQ:MDLZ)
- Analysis-’MAHA’ calls for limits on food ads to kids likely to face industry opposition
- Kraft, other companies defeat test lawsuit over ultra-processed foods
- Lotus Bakeries stock upgraded to Buy at BofA on expected growth rebound
- PepsiCo's Q3 Test: Can PBNA Gains Outweigh Frito-Lay Struggles?
- Hershey rivals find a solution to chocolate's biggest crisis
- Kraft, other companies beat test lawsuit over ultra processed foods
- BZLFY or MDLZ: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- US consumers with prime credit are starting to slip on payments
- Lotus Bakeries Stock: Still Overvalued Despite The Drawdown (OTCMKTS:LOTBY)
- Bitter Beans: Mondelez Wins Regardless (NASDAQ:MDLZ)
- JPMorgan assumes coverage of Mondelez stock with Overweight rating
- Medifast Bolsters Growth Through Health & Wellness Solutions
- Is PepsiCo's Frito-Lay Snacks Unit Still the Star Performer?
- Can Kraft Heinz's Strategic Moves & Innovations Drive Growth in 2025?
- Can Lamb Weston's Strategic Moves & Innovations Drive Growth in 2025?
- European Wax Center Q2 Earnings Beat Estimates, Same-Store Sales Rise 0.3%
Günlük aralık
62.98 64.03
Yıllık aralık
53.95 73.90
- Önceki kapanış
- 63.25
- Açılış
- 63.58
- Satış
- 63.71
- Alış
- 64.01
- Düşük
- 62.98
- Yüksek
- 64.03
- Hacim
- 16.900 K
- Günlük değişim
- 0.73%
- Aylık değişim
- 3.46%
- 6 aylık değişim
- -6.69%
- Yıllık değişim
- -13.51%
21 Eylül, Pazar