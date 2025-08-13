FiyatlarBölümler
Dövizler / MDLZ
Geri dön - Hisse senetleri

MDLZ: Mondelez International Inc - Class A

63.71 USD 0.46 (0.73%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MDLZ fiyatı bugün 0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 62.98 ve Yüksek fiyatı olarak 64.03 aralığında işlem gördü.

Mondelez International Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MDLZ haberleri

Günlük aralık
62.98 64.03
Yıllık aralık
53.95 73.90
Önceki kapanış
63.25
Açılış
63.58
Satış
63.71
Alış
64.01
Düşük
62.98
Yüksek
64.03
Hacim
16.900 K
Günlük değişim
0.73%
Aylık değişim
3.46%
6 aylık değişim
-6.69%
Yıllık değişim
-13.51%
21 Eylül, Pazar