MDLZ: Mondelez International Inc - Class A

63.25 USD 0.42 (0.67%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MDLZ hat sich für heute um 0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.11 bis zu einem Hoch von 63.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mondelez International Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
62.11 63.36
Jahresspanne
53.95 73.90
Vorheriger Schlusskurs
62.83
Eröffnung
62.11
Bid
63.25
Ask
63.55
Tief
62.11
Hoch
63.36
Volumen
13.114 K
Tagesänderung
0.67%
Monatsänderung
2.71%
6-Monatsänderung
-7.37%
Jahresänderung
-14.13%
