Währungen / MDLZ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MDLZ: Mondelez International Inc - Class A
63.25 USD 0.42 (0.67%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MDLZ hat sich für heute um 0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.11 bis zu einem Hoch von 63.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mondelez International Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDLZ News
- Buy Wide-Moat PepsiCo: Activist Involvement Is Icing On The Cake (NASDAQ:PEP)
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Trubar: Opportunity In A Misunderstood But Great Brand After A Sell-Off (TSXV:TRBR:CA)
- Bernstein reiterates Outperform rating on Mondelez stock amid cocoa concerns
- Big Food goes small: Kraft Heinz bets on simplicity to boost shares
- Can Sysco's Strategic Efforts & Acquisitions Power Growth?
- Mondelez International: Consider Snacking On This Deal While It’s Still Around (MDLZ)
- The Snackpocalypse And The Rise Of The Celebrity Partnership - General Mills (NYSE:GIS), Mondelez International (NASDAQ:MDLZ)
- Analysis-’MAHA’ calls for limits on food ads to kids likely to face industry opposition
- Kraft, other companies defeat test lawsuit over ultra-processed foods
- Lotus Bakeries stock upgraded to Buy at BofA on expected growth rebound
- PepsiCo's Q3 Test: Can PBNA Gains Outweigh Frito-Lay Struggles?
- Hershey rivals find a solution to chocolate's biggest crisis
- Kraft, other companies beat test lawsuit over ultra processed foods
- BZLFY or MDLZ: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- US consumers with prime credit are starting to slip on payments
- Lotus Bakeries Stock: Still Overvalued Despite The Drawdown (OTCMKTS:LOTBY)
- Bitter Beans: Mondelez Wins Regardless (NASDAQ:MDLZ)
- JPMorgan assumes coverage of Mondelez stock with Overweight rating
- Medifast Bolsters Growth Through Health & Wellness Solutions
- Is PepsiCo's Frito-Lay Snacks Unit Still the Star Performer?
- Can Kraft Heinz's Strategic Moves & Innovations Drive Growth in 2025?
- Can Lamb Weston's Strategic Moves & Innovations Drive Growth in 2025?
- European Wax Center Q2 Earnings Beat Estimates, Same-Store Sales Rise 0.3%
Tagesspanne
62.11 63.36
Jahresspanne
53.95 73.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 62.83
- Eröffnung
- 62.11
- Bid
- 63.25
- Ask
- 63.55
- Tief
- 62.11
- Hoch
- 63.36
- Volumen
- 13.114 K
- Tagesänderung
- 0.67%
- Monatsänderung
- 2.71%
- 6-Monatsänderung
- -7.37%
- Jahresänderung
- -14.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K